Москвичи рассказали, снятия каких ограничений по коронавирусу они ждут

https://static.news.ru/photo/e1dd3f9c-6bbc-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

В случае снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, большинство москвичей ждут отмены масочного режима. Об этом мечтает 38% жителей столицы. Таковы данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, их приводит РИА Новости.

Ещё 21% москвичей ожидает восстановления бесплатного проезда на транспорте для граждан старше 65 лет. 11% ждут возобновления массовых мероприятий в традиционном формате.

При этом больше всего об отмене масок мечтают люди в возрасте 35–44 лет — таких насчитывается 42%.

О снятии блокировки транспортных карт чаще говорили женщины, чем мужчины — 25% против 17%. Также эти меры более актуальны для людей с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц — 23% против 17% москвичей с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

Восстановления массовых мероприятий в традиционном формате больше всего хочет молодёжь до 24 лет и граждане с доходом от 80 тысяч рублей в месяц.

О том, что снимать коронавирусные ограничения пока рано, заявили 16% участников опроса.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал молодёжь, не вакцинировавшуюся от коронавируса, тщательно соблюдать меры предосторожности после ослабления ограничений, введённых из-за пандемии. Об этом писал NEWS.ru.