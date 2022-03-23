Москвичи раскупили импортные жаропонижающие сиропы для детей

В московских аптеках зафиксированы проблемы с импортными жаропонижающими сиропами для детей. Как сообщает РБК, дефицитными стали два препарата парацетамола производства французской компании Upsa и британской GlaxoSmithKline (GSK) — «Эффералган» и «Панадол», а также сироп на основе ибупрофена «Нурофен для детей» британской Reckitt Benckiser.

Найти эти средства сложно как в офлайн-аптеках, так и на медицинских маркетплейсах. По данным издания, одна из компаний-производителей перестала поставлять свой препарат в Россию.

При этом генеральный директор дистрибьютора «Протек» Дмитрий Погребинский сообщил, что его фирма не фиксировала дефицита этих лекарств.

Врач-педиатр Иннокентий Поляков отметил, что не видит серьёзной проблемы в перебоях с поставками жаропонижающих сиропов. По его словам, на российском рынке достаточно отечественных аналогов, а также дженериков индийского и польского производства, которые работают так же.

Врачи ранее рассказали, что в своей практике они уже столкнулись с дефицитом более чем 80 препаратов​, в том числе противовоспалительными, гастроэнтерологическими, противоэпилептическими и противосудорожными. Также есть нехватка антидепрессантов пароксетин и анaфранил и антипсихотика риcполепта. Кроме того, существуют проблемы с лекарcтвами для поджелудочной железы, щитовидной железы, для диaбетиков, с комбинированными орaльными контрацептивами и препаратами для менопаузальной гормональной тeрапии.

Как заявил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, дефицит лекарств в российских аптеках вызван ажиотажем. По его словам, эта нехватка лишь временная и препараты вскоре вернутся на полки.