https://static.news.ru/photo/ef4e3ffe-d6ee-11e9-b9bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Парад городской техники состоялся по Садовому кольцу в Москве. Несмотря на уверения столичных властей о том, что действо якобы проводится «по просьбам» москвичей, последние от мероприятия оказались не в восторге.

Как пишет « Ридус », на московские улицы вышло около 700 разнообразных транспортных средств, из-за чего возникли проблемы с передвижением. Недовольные перекрытиями города жители разразились гневными комментариями в адрес организаторов действа.

Нормальная жизнь центра города будет парализована спятившими машинами. Спокойный субботний отдых москвичей будет нарушен. Но никто не потащит в суд организаторов парадного экстремизма, машинных беспорядков. Метрополитен не всучит исков за ущерб, за падение выручки от перевозки пассажиров. Кому этот «парад» нужен? Вам приходилось хотя бы раз в жизни видеть в Москве человека, который требовал от властей Москвы провести воняющее выхлопами шествие машин? — написал в Facebook Вадим Аленин.

Он также в шутку предложил вывести на парад автозаки и другую спецтехнику силовиков, участвующую в разгонах демократических протестов в Москве.

Парад коммунальной техники и пассажирского транспорта Москвы — очень важное событие! Сегодня до 15:00 перекрыто полностью Садовое кольцо. Масштаб бедствия в целом мне трудно представить, надеюсь, что это действительно важное событие, — написал Тахир Холикбердиев .

Большинство москвичей просто выражали недовольство из-за перекрытого города, несмотря на то что ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) советовал «тщательно планировать маршруты» на выходные.

Как писал News.ru, 14 сентября колонна различных машин прошла по Садовому кольцу. Была представлена самая разнообразная техника, повседневно участвующая в жизни города: коммунальные и уборочные машины, автомобили ремонтных и экстренных служб, пожарно-спасательная техника, общественный транспорт.