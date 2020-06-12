Москвичи продлили более 30 тысяч проездных билетов за сутки

https://static.news.ru/photo/985e8f2e-ad7f-11ea-98b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За сутки в Москве примерно 32 тысячи человек продлили свои проездные билеты, сообщили 13 июня сотрудники информационного центра столичного Дептранса.

Транспортную карту после 8 июня можно было пролонгировать даже в том случае, если за время действия режима самоизоляции число поездок на ней было превышено. При этом важным условием было совершении не более восьми поездок в период с 30 марта по 11 мая.

В первый день оказания услуги в столичное метро для получения компенсации спустились 31,7 тысяч москвичей. Свои неиспользованные билеты на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней 12 июня продлили 23 тысяч жителей столицы.

Также в метро обратились школьники, студенты, аспиранты и ординаторы высших учебных заведений для пролонгирования своих билетов по социальным картам. Их доля из общего числа обратившихся составила около 30%, — приводит сообщение департамента РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве вместе со снятием режима самоизоляции заработали все виды проездных для поездок на общественном транспорте. Однако покупать билеты у водителей всё ещё нельзя.