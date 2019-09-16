https://static.news.ru/photo/22232cbe-d889-11e9-8ae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители столицы обсуждают в Интернете странные фотографии припаркованных автомобилей. Дело в том, что машины накрыты камуфляжной сеткой. Участники сообщества «Синие ведёрки» пишут в Facebook, что таким образом водители пытаются спрятаться от штрафов за неоплаченную парковку.

Автор поста Елена Белкина написала сообщение в группу о том, что в Малом Трёхсвятительском переулке она заметила авто в камуфляже.

Как смогла разглядеть: Mini и Audi. Естественно, самые дешёвые машинки для самых необеспеченных людей, — добавила она.

Ранее News.ru писал, что почти две сотни автомобилей класса люкс было перемещено в Москве на спецстоянки в июле. Все они были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.