Жители столицы обсуждают в Интернете странные фотографии припаркованных автомобилей. Дело в том, что машины накрыты камуфляжной сеткой. Участники сообщества «Синие ведёрки» пишут в Facebook, что таким образом водители пытаются спрятаться от штрафов за неоплаченную парковку.
Автор поста Елена Белкина написала
Как смогла разглядеть: Mini и Audi. Естественно, самые дешёвые машинки для самых необеспеченных людей, — добавила она.
Ранее News.ru писал, что почти две сотни автомобилей класса люкс было перемещено в Москве на спецстоянки в июле. Все они были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.