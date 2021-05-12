Москвичи пожертвовали более 4 млн рублей через портал mos.ru

https://static.news.ru/photo/327b2e44-b3b7-11eb-906e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы сделали свыше 15 тысяч взносов благотворительным организациям. Общая сумма пожертвований составила более 4 млн рублей, сообщает «Москва 24».

В среднем размер одного взноса составил 275 рублей.

Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов, через сервис можно перечислить средства в 40 проверенных благотворительных фондов. Это организации, которые помогают детям и взрослым, оказавшимся в сложной жизненной ситуации или имеющим проблемы со здоровьем, а также приюты для бездомных животных.

Сервис был запущен осенью 2020 года. Подключиться к нему могут организации, внесённые в реестр благотворительных и осуществляющие социально значимую деятельность более года. Все отчёты о потраченных средствах публикуются на сайте «Душевная Москва».

Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн оформил пожертвование фонду помощи детям-сиротам из Башкирии «Наши дети». Он передал организации 666 666 рублей. Это было крупнейшее пожертвование от частного лица за всю историю существования акции.