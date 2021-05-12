Москвичи пожертвовали более 4 млн рублей через портал mos.ru

Жители Москвы сделали свыше 15 тысяч взносов благотворительным организациям. Общая сумма пожертвований составила более 4 млн рублей, сообщает «Москва 24».
В среднем размер одного взноса составил 275 рублей.
Как
Сервис был запущен осенью 2020 года. Подключиться к нему могут организации, внесённые в реестр благотворительных и осуществляющие социально значимую деятельность более года. Все отчёты о потраченных средствах публикуются на сайте «Душевная Москва».
Ранее сообщалось, что рэпер Моргенштерн оформил пожертвование фонду помощи детям-сиротам из Башкирии «Наши дети». Он передал организации 666 666 рублей. Это было крупнейшее пожертвование от частного лица за всю историю существования акции.