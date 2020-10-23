Москвичи пожаловались Собянину на отказ переводить их на удалёнку

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Поступают жалобы, что в Москве некоторые руководители предприятий не переводят сотрудников на удалённую работу в соответствии с введёнными из-за пандемии коронавируса правилами. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На встрече с представителями профсоюзного движения градоначальник напомнил, что работодатели обязаны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями. Только в крайнем случае, когда на предприятии имеется необходимость в этих сотрудниках, можно оставлять их на рабочем месте.

Это очень важно. Большинство тяжело болеющих коронавирусом — люди пожилого возраста или имеющие хронические заболевания. Они находятся в группе риска, — приводит Gazeta.ru слова Собянина.

По словам председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Антонцева, некоторые работодатели считают, что отправить сотрудника на удалёнку — значит не платить ему деньги. Однако это противоречит законодательству. Поэтому пришлось заключить договоры с прокуратурой и Роспотребнадзором, чтобы оперативно реагировать на подобные случаи.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей заявил, что к организации в стране удалённого формата работы есть много вопросов в части соблюдения прав работников и работодателей. Глава государства подчеркнул, что при переводе людей на удалёнку в первую очередь необходимо обеспечить интересы как самих работников, так и работодателей.

В октябре власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку, школьников распустили на каникулы, пенсионерам предписали соблюдать «домашний режим» и ввели ограничение на заполняемость кинотеатров и театров. А с 16 октября в московский транспорт перестали пускать без масок и перчаток. На подобные меры решились также и в других регионах России, писал NEWS.ru.