Москвичи пожаловались на покос травы

https://static.news.ru/photo/e0dc1fa4-c3b5-11ea-bd58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители столицы пожаловались на шум газонокосилок по выходным. Также они выразили недовольство тем, что коммунальщик уничтожают разнотравье во дворах жилых домов.

Травы у дома нет. Все скосили, — заявили они.

Также активисты создали в социальной сети Facebook группу «За траву!». В ней жители районов Гольяново, Ростокино, Измайлово и других активно делятся фотографиями своих дворов. На фотографиях видны выкошенные под корень полянки.

Получается, что, когда мы их косим, мы получаем низкие обрубки стеблей. Они косить должны по регламенту — 5-8 сантиметров, но они косят триммером, практически косят землю. Прикорневая часть растения просто высыхает. И они же еще очень громкие, то есть у нас триммер работает в середине микрорайона, например, а слышно всем окрестностям, — заявила муниципальный депутат района Тропарево-Никулино Александра Груздева.

По её словам, у каждого газона свой паспорт и правила ухода. Все они разные. Если разнотравье можно косить только раз в год, то обыкновенный газон можно косить и чаще. Однако коммунальщики не стремятся разбираться во всех тонкостях и нюансах.

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина считает, что уходом за газонами в каждом районе по идее должен заниматься отдельно взятый специалист, а именно — архитектор ландшафтного дизайна.

Ранее NEWS.ru писал, что аллергенные злаки будут цвести в Москве до конца августа. По этой причине значительно выросло число жалоб горожан на обострение аллергии.