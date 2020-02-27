https://static.news.ru/photo/5407c4ca-5961-11ea-a37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители столицы приходят к Большому Москворецкому мосту, который неофициально называют «Немцов мост», чтобы почтить память убитого напротив Кремля оппозиционного политика Бориса Немцова. Люди несут к этому месту цветы.

Активисты раздают значки, пирожные и кофе, которые, по их словам, привезла актриса Наталья Фатеева, передаёт РИА Новости. Также на место приезжал глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Как писал NEWS.ru, в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из главных российских оппозиционеров — Борис Немцов. Убийца сделал шесть выстрелов.

В 2017 году по обвинению в убийстве политика были осуждены пять человек. Заказчика убийства не нашли, а некоторые правозащитники и общественные деятели сомневаются в объективности расследования.