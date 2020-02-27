Жители столицы приходят к Большому Москворецкому мосту, который неофициально называют «Немцов мост», чтобы почтить память убитого напротив Кремля оппозиционного политика Бориса Немцова. Люди несут к этому месту цветы.
Активисты раздают значки, пирожные и кофе, которые, по их словам, привезла актриса Наталья Фатеева,
Как писал NEWS.ru, в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту был застрелен один из главных российских оппозиционеров — Борис Немцов. Убийца сделал шесть выстрелов.
В 2017 году по обвинению в убийстве политика были осуждены пять человек. Заказчика убийства не нашли, а некоторые правозащитники и общественные деятели сомневаются в объективности расследования.
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