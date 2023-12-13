Москвичи назвали желаемый уровень МРОТ Жители Москвы хотят увеличения МРОТ до 45 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Москвы хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда увеличили до 45 300 рублей, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Повышения до такого же уровня МРОТ желают и жители Владивостока, это почти в два раза выше существующего.

Согласно результатам исследования, на второе место по запросам встал Хабаровск, его жители запросили 43 600 рублей, петербуржцы замкнули тройку и заявили, что их устроил бы МРОТ в 43 тысячи рублей. Самые скромные ожидания — в Пензе и Кирове, там просят 36 700 и 37 400 рублей соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году до 18,5%. Таким образом, размер МРОТ достигнет 19 242 рублей в месяц. В этом году размер МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. Помимо этого, в законе указано, что с 2024 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы увеличится с 42% до 48%.

Депутат Государственной думы Никита Чаплин рассказал, что повышение МРОТ позитивно отразится на минимальных выплатах по больничному листу и декретному отпуску. По его словам, по закону указанные социальные пособия не могут быть меньше размера минимальной оплаты труда.

Также увеличение МРОТ повлияет на зарплаты молодых специалистов, которые только выпустились из учебного заведения и не имеют опыта работы. Однако есть два случая, когда зарплата может быть ниже МРОТ: если сотрудник работает неполный рабочий день или оформлен как самозанятый.