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Специалисты Роспотребнадзора выявили 103 человека с подозрением на коронавирус нового типа, однако ни у одного из них диагноз не подтвердился.

По данным пресс-службы ведомства, среднемноголетние уровни заболевания в настоящее время не превышены. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных — респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), 13 —...