Жители Москвы выбрали главные события города в 2019 году. Голосование проходило в рамках проекта «Активный гражданин» по девяти номинациям: «Транспорт», «Государственные услуги», «Здравоохранение», «Социальная защита», «Образование», «Строительство», «Городская среда», «Культура» и «Международное признание».
По результатам голосования важными достижениями назвали запуск Московских центральных диаметров (МЦД) (36% голосов), возможность получать медицинские анализы на электронную почту (46,93%), открытие Дворца художественной гимнастики (14,29%), обновление площади Киевского вокзала (12,69%), а также «Московскую музейную неделю» (33,63%),
Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году по программе «Мой район» в столице благоустроили свыше 200 парков, скверов и бульваров, а также привели в порядок более 2,5 тыс. дворов. Кроме того, было построено более 300 детских площадок, благоустроено 380 территорий школ и детских садов, а также отремонтировано 265 объектов культуры.
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