Москвичи начали проходить в метро без проверки пропусков

https://static.news.ru/photo/c6c29cb6-7fa8-11ea-bc5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В четверг, 16 апреля, на станциях столичного метрополитена наблюдается спокойная обстановка. Горожане и гости столицы проходят в подземку, не предъявляя полицейским на входе специальные индивидуальные пропуска.

Отмечается, что скоплений людей возле станций нет. Граждане без остановок проходят через турникеты, например, на платформах «Перово», «Кантемировская» и «Царицыно».

Сотрудников полиции, по данным на 07:45, нет ни на одной из этих станций, а служба безопасности обращает внимание только на людей с большими сумками. Сами граждане на эскалаторах и внутри вагонов поездов стараются держать дистанцию, примерно у половины пассажиров имеются средства индивидуальной защиты, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, в среду, 15 апреля, в Москве заработалапропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В утреннее время на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди из людей из-за проверки пропусков. Возле многих платформ пробки из граждан начинаются уже на улице.