Москвичи на самоизоляции смогут проститься с умершими онлайн

https://static.news.ru/photo/966cfa32-7ff0-11ea-a09d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичи смогут проститься с умершими по онлайн-трансляции в условиях пандемии коронавируса. Услуга будет предоставляться бесплатно компанией «Ритуал».

ГБУ «Ритуал» реализует услугу «Прощание онлайн», которая подразумевает организацию потокового вещания в режиме реального времени с каждой церемонии, — рассказали РИА Новости в пресс-службе фирмы.

Такие трансляции уже ведутся из похоронного дома Троекурово. Сейчас идут установочные работы в прощальных залах Николо-Архангельского крематория. На очереди Митинский и Хованский крематории.

В каждом из залов установлено не менее двух камер. В больших прощальных залах устанавливается три камеры. Трансляции ведутся в HD-формате, — уточнили в организации.

С 9 апреля столичные кладбища закрыты для посещения в связи с коронавирусом. Исключение сделано только для похорон. При этом москвичей попросили сократить численность присутствующих на траурных церемониях.

По словам представителя «Ритуала» Михаила Шитенкова, горожане откликнулись на эту просьбу. Если ранее на похоронах обычно присутствовало 30–50 человек, то теперь не более 5–7.

Он также отметил, что у москвичей есть возможность оформить услуги по дистанционной уборке территории захоронения и возложению цветов. Достаточно отправить соответствующую заявку по электронной почте. В ответ будет выслано фото с подтверждением выполнения заказа, писал NEWS.ru.