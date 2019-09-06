https://static.news.ru/photo/dd72ba4c-d23b-11e9-8538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

С начала 2019 года бесплатным Интернетом в наземном общественном транспорте и на остановках воспользовались более 52 млн раз. Такие данные приводит портал мэра Москвы.

К сети MT_FREE подключились почти пять миллионов пользователей. По словам директора Службы информационных технологий и связи ГУП «Мосгортранс» Дмитрия Ерзамаева, в пути пассажиры чаще всего смотрят видео, общаются в социальных сетях и строят свой маршрут.

Пользователи скачали в общей сложности более 420 терабайт трафика в наземном транспорте, — сказал он.

Ерзамаев назвал главной причиной роста популярности Wi-Fi в транспорте его высокую скорость. По словам главы службы, пользователи также отмечают удобную авторизацию и высокое качество сервиса. Wi-Fi доступен на всём транспорте и на самых востребованных остановках. Помимо этого, подключиться к Wi-Fi могут и клиенты автостанций Мосгортранса, которые обслуживают междугородние и международные рейсы.

Ранее россияне назвали самые удобные маршруты поездов с сидячими вагонами. Основная часть негативных отзывов связана с недостаточно качественной работой или полным отсутствием сети Wi-Fi, очередями в туалеты и отсутствием возможности откинуться в кресле.