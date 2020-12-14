Москвичи более 285 тысяч раз нарушили масочно-перчаточный режим

https://static.news.ru/photo/b8a599a0-3ea0-11eb-86ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Жители столицы 285,5 тысячи раз пренебрегли масочно-перчаточным режимом за семь месяцев его действия, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

Он напомнил, что режим повышенной готовности начал действовать с 12 мая.

На данный момент мы ежедневно фиксируем около полутора тысяч нарушений перчаточно-масочного режима в магазинах и торговых центрах и столько же в общественном транспорте, — отметил Немерюк.

По его словам, также за данный период свыше 37 тысяч московских организаций и предприятий нарушили меры по борьбе с коронавирусом. Он уточнил, что проверки организаций и предприятий на предмет соблюдения санитарных требований проводятся в городе на постоянной основе.

Немерюк добавил, что деятельность более 200 организаций и предприятий была приостановлена за повторные нарушения. В настоящее время половина из них уже устранила нарушения и вернулась к работе, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что почти две тысячи случаев нарушения мер по профилактике коронавирусной инфекции было выявлено в Москве с начала осени.

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение мер против коронавируса в ночных клубах, на спортивных мероприятиях, а также в месте большого скопления зрителей. Также работающие в Москве компании отчитываются о переведении 30% сотрудников на удалённую работу. В транспорте, магазинах, торговых центрах и других закрытых помещениях москвичи обязаны носить маски и перчатки.