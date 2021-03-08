«Восьмимартизм»: москвичек поздравили с 8 Марта цветами из «букетомешалки»

https://static.news.ru/photo/63e11b0c-7ffe-11eb-ae97-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео ASPER X/youtube.com

Жительниц Москвы поздравили с 8 Марта под ремейк песни «Бетономешалка» треш-метал-группы «Кувалда». Ролик опубликован на YouTube-канале рок-музыканта Артёма Павленок (Тим ASPER X). Он подготовил изменённый вариант композиции и посвятил её девушкам столицы.

Исполнитель проехал по центральным улицам мегаполиса на грузовом автомобиле, украшенном наклейками из цветов и с надписью «Букетомешалка. Восьмимартизм». На машине также закрепили колонки, в которых на повторе играл данный ремейк.

Я просто не смог не записать ремейк. Идею эту вынашивал несколько месяцев <...>. Я давно заметил, что миксер автобетономешалок похож на огромный бутон, и очень хотел превратить его в тюльпан, — цитирует музыканта портал Lenta.ru.

Накануне военнослужащие российской армии организовали выступление оркестра в центре Москвы на Арбате, чтобы поздравить жительниц столицы с 8 Марта. Мероприятие организовал отдельный комендантский Преображенский полк. Военные также подарили женщинам более 200 букетов цветов и поблагодарили дам «за их улыбку и красоту», отметили в ЗВО.

Накануне Международного женского дня был опубликован рейтинг самых упоминаемых женщин в российских СМИ за прошедший год. В топ-10 попала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, передавал NEWS.ru. Возглавляет список с медиаиндексом 2 233 058,8 глава Роспотребнадзора Анна Попова. На втором месте находится официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с индексом 2 062 925,5, а замыкает тройку вице-премьер Татьяна Голикова, чей индекс составляет 1 840 453,1. Загитова с показателем 698 873 расположилась на десятой строчке.