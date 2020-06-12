Москвичей ждёт аномальная жара больше 30 градусов тепла с 16 июня

https://static.news.ru/photo/19ad400e-acfc-11ea-b8d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об аномальной жаре в центре европейской части России с 16 июня. В Москве температура может подняться выше 30 градусов тепла.

Со вторника возвращается жара. Опять двадцать пять, можно сказать. <...> Это касается центра европейской части России. Температура выше нормы на 4 градуса ожидается в западной половине европейской части России, а примерно на 2 градуса выше нормы — в восточной части, — привели слова Романа Вильфанда в ТАСС.

Уже в субботу, 13 июня, в Москве температура будет в районе 18–20 градусов тепла, 14 июня повысится до 22 градусов тепла, а в понедельник поднимется до 25 градусов тепла, отметил синоптик.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что, как показывает зарубежный опыт, высокая температура воздуха не приводит к снижению активности коронавируса. Он отметил, что лучше планировать отдых внутри России, учитывая ситуацию с пандемией.