https://static.news.ru/photo/846c3f98-39f3-11ea-a071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москву в середине следующей недели придёт похолодание, установится облачная и ветреная погода.

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве», что днём 20 января столбик термометра в столице поднимется до 4 градусов, но уже ночью похолодает до минус 5. Днём 21 января вновь потеплеет до 2 градусов, но ветер усилится до 12 метров в секунду. 22 января синоптик пообещал пасмурную погоду, а 23 января — метель.

Температура опустится до минус шести. На будущей неделе это будет самая холодная ночь, — сказал эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что россиян после аномального тепла ждёт резкое похолодание. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на следующей неделе температура воздуха в центральных и северо-западных регионах значительно опустится.