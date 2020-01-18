В Москву в середине следующей недели придёт похолодание, установится облачная и ветреная погода.
Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец
Температура опустится до минус шести. На будущей неделе это будет самая холодная ночь, — сказал эксперт.
Ранее NEWS.ru писал, что россиян после аномального тепла ждёт резкое похолодание. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, на следующей неделе температура воздуха в центральных и северо-западных регионах значительно опустится.
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