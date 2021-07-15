Москвичей встревожили пустые прилавки в супермаркетах

Жителей Москвы удивили и встревожили опустевшие прилавки продуктовых магазинов. Свои версии происходящего они высказали в соцсетях.

Алла Самодина/facebook.com

Так, в группе «Нагатино — это мы!» в Facebook одна из подписчиц опубликовала фото пустых полок в «Пятёрочке». По её словам, такая ситуация наблюдается уже не первый день.

Алла Самодина/facebook.com

Участники группы отметили, что прилавки пустуют в супермаркетах и в других районах столицы. Ссылаясь на продавцов, они рассказали, что перебои в поставках продуктов в магазины возникают из-за работников складов и водителей. Те якобы увольняются, не желая прививаться от коронавируса.

Мне вчера сказали в Пятёрочке, что водители протестуют против вакцинации, — написала одна из участниц.

Алла Самодина/facebook.com

Мне тоже в 5-ке сказали, что бастуют поставщики, отказываются вакцинироваться, — поддержала её другая.

Некоторые подписчики усомнились, что дело в вакцинации. По их мнению, причинами пустующих полок могут быть логистические проблемы и нежелание рабочих на складах трудиться за низкую зарплату.

Ещё где-то за месяц до обязательной вакцинации начали пустеть полки... Я даже спросила об этом сотрудника на Якорной... В ответ услышала, что очень маленькие зарплаты и сотрудники косяками увольняются, — пояснила третья подписчица.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если московские организации не станут соблюдать требования по обязательной вакцинации 60% сотрудников и отложат данный процесс, удар в первую очередь придётся по ним самим. Исходом при отсутствии должного уровня вакцинации сотрудников станет новый локдаун и полное закрытие предприятий.