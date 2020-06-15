Москвичей во вторник ждёт погода с температурой выше нормы

Жаркая и облачная погода ожидается 16 июня в столичном регионе, сообщил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, существенных осадков не прогнозируется. Воздух в Москве прогреется до 26–28 градусов, в области — до 24–29 градусов.
Это на пять градусов теплее, чем положено по климатической норме, — уточнил он.
Синоптик отметил, что утром москвичей ждёт хмурое небо, местами небольшой дождь. Однако в скором времени погода наладится, хотя в целом вторник не будет солнечным из-за сильной облачности.
Тишковец добавил, южный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, что чуть выше нормы,
Как писал NEWS.ru, ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что погода в Москве в течение недели будет жаркой: воздух в дневные часы будет прогреваться до +28...+30 градусов. Такая погода больше свойственна середине лета. Она уточнила, что тепло будет и в ночное время. Температура воздуха будет достигать отметки в +20 градусов.
Также о предстоящей жаре предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такая погода будет характерна для всего центра европейской части России с 16 июня.
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