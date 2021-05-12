Москвичей вновь предупредили о грозе и порывистом ветре

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Депутаты Госдумы предложат правительству привлечь к охране школ Росгвардию, сообщают «Известия».

Зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин заявил, что силовое ведомство должно взять на себя охрану образовательных учреждений. При этом родители не обязаны «скидываться» на охрану, так как безопасность не должна...