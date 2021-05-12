Москвичей вновь предупредили о грозе и порывистом ветре

https://static.news.ru/photo/6b5a026c-b3b2-11eb-b5d7-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о новой погодной опасности. Так в четверг в столице ожидаются гроза с порывами ветра до 20 м/с, пишет РИА Новости.
Ливневые дожди пройдут во второй половине дня. Температура воздуха составит порядка 20 градусов тепла. Гидрометуентр уже объявил жёлтый уровень погодной опасности.
Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта. Поэтому сегодня в столице облачность с прояснениями, во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь, гроза, - сказал синоптик.