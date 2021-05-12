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Москвичей вновь предупредили о грозе и порывистом ветре

08:41, 13 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о новой погодной опасности. Так в четверг в столице ожидаются гроза с порывами ветра до 20 м/с, пишет РИА Новости.

Ливневые дожди пройдут во второй половине дня. Температура воздуха составит порядка 20 градусов тепла. Гидрометуентр уже объявил жёлтый уровень погодной опасности.

Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта. Поэтому сегодня в столице облачность с прояснениями, во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь, гроза, - сказал синоптик.

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