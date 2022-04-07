Москвичей в пятницу ждёт потепление до плюс 16 градусов

В пятницу, 8 апреля, москвичей ожидает весенняя погода — воздух прогреется до 16 градусов, а вечером в городе начнётся дождь, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков в беседе с РИА Новости. По его словам, метеозависимым людям придётся нелегко из-за резкого падения атмосферного давления.

Сегодня нас ждёт облачная с прояснениями погода, вечером, по нашим расчётам примерно с 23 часов, в столице дождь. Максимальная температура днём в Москве — 14–16 градусов, по области — до плюс 17, — пояснил синоптик.

Он добавил, что ветер ожидается порывистый, преимущественно юго-восточный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление, по словам Синенкова, упадёт значительно ниже нормы и составит 733 миллиметра ртутного столба, что отразится на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала о том, как уберечься от простуды при переменчивой весенней погоде. По словам специалиста, причиной простуды могут стать бактерии и вирусы, живущие в организме человека, и триггером для заболевания может послужить переохлаждение, поэтому важно следить за тем, чтобы руки, ноги и голова всегда находились в тепле. Врач подчеркнула, что людям с хроническими заболеваниями, а также пожилым людям и детям не стоит снимать шапки, пока температура воздуха не станет стабильно тёплой, не менее плюс 10 градусов.