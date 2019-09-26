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Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что тепло подано во все жилые дома столицы. Он подчеркнул, что отсутствие отопления является следствием невыполнения своей работы управляющей компанией, и призвал москвичей сообщать о таких случаях.

Чиновник уточнил, что коммунальщики пытаются экономить на расходах по оплате тепла. Этим вопросом занимается жилищная инспекция. Специалисты также проводят пусконаладку систем отопления.

Он подчеркнул, что в учреждения образования, здравоохранения и прочие социальные объекты тепло было подано ещё 20–21 сентября, передаёт АГН « Москва ».

Как ранее писал News.ru, президент Владимир Путин заявил, что некоторые регионы России столкнулись с проблемами при подготовке к отопительному сезону. Такое заявление глава государства сделал на встрече с правительством.