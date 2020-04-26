Москвичей призвали развешивать скворечники на балконах

https://static.news.ru/photo/cb3ad986-87bc-11ea-9989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Птицы, которые из-за тёплой погоды раньше обычного прилетели в Москву, испытывают серьёзные проблемы с гнездованием и прокормом. Это связано с отсутствием скворечников, которые, вопреки обыкновению, в этом году жители столицы не развешивают в парках и скверах. Посещать их запрещает режим самоизоляции, введённый из-за эпидемии коронавируса.

При этом птицы начали возвращаться уже в середине марта, пишет «Российская газета» со ссылкой на главу отдела экологического просвещения и учёта животных Мосприроды Николая Кудрявцева.

В обычных условиях скворечники, в которых птицы могли бы прокормиться и жить, появляются во время весенних субботников, напомнил он.

Москвичи могут помочь птицам, повесив скворечник на своём балконе или лоджии с внешней стороны. Единственное ограничение — это высотность, такой птичий дом вешать выше 12 этажа не следует, — посоветовал Кудрявцев.

При этом чем дальше от оживлённых магистралей и спокойнее улица, тем больше вероятности, что птицам дом придётся по душе.

Специалист также посоветовал не подкармливать скворцов. Они сами находят наземных беспозвоночных насекомых, а хлеб или пшено — не их пища, пояснил он.

Кудрявцев заверил, что на природных территориях о пернатых продолжают заботиться экологические инспекторы, которые развешивают для них домики.

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