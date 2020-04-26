Москвичей призвали развешивать скворечники на балконах

Птицы, которые из-за тёплой погоды раньше обычного прилетели в Москву, испытывают серьёзные проблемы с гнездованием и прокормом. Это связано с отсутствием скворечников, которые, вопреки обыкновению, в этом году жители столицы не развешивают в парках и скверах. Посещать их запрещает режим самоизоляции, введённый из-за эпидемии коронавируса.
При этом птицы начали возвращаться уже в середине марта,
В обычных условиях скворечники, в которых птицы могли бы прокормиться и жить, появляются во время весенних субботников, напомнил он.
Москвичи могут помочь птицам, повесив скворечник на своём балконе или лоджии с внешней стороны. Единственное ограничение — это высотность, такой птичий дом вешать выше 12 этажа не следует, — посоветовал Кудрявцев.
При этом чем дальше от оживлённых магистралей и спокойнее улица, тем больше вероятности, что птицам дом придётся по душе.
Специалист также посоветовал не подкармливать скворцов. Они сами находят наземных беспозвоночных насекомых, а хлеб или пшено — не их пища, пояснил он.
Кудрявцев заверил, что на природных территориях о пернатых продолжают заботиться экологические инспекторы, которые развешивают для них домики.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на побережье Финского залива прилетели лебеди-кликуны. Птиц заметили жители Санкт-Петербурга.
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