Москвичей призвали отказаться от общественного транспорта в выходные

Жителей Москвы призвали в выходные дни отказаться от пользования общественным транспортом в связи с ухудшением эпидситуации в городе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заявление руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
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Ранее сообщалось, что на фоне резкого роста новых случаев COVID-19 в Москве столичный градоначальник Сергей Собянин принял решение сделать нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты. На всю страну эти меры не распространяются.