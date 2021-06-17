Москвичей призвали отказаться от общественного транспорта в выходные

https://static.news.ru/photo/16b0898c-cf7a-11eb-99aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей Москвы призвали в выходные дни отказаться от пользования общественным транспортом в связи с ухудшением эпидситуации в городе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заявление руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.

Как отметил чиновник, поскольку эта неделя указом мэра столицы объявлена нерабочей, то власти просят жителей передвигаться по городу только в случае крайней необходимости. Ликсутов также рекомендует при пользовании общественным транспортом надевать перчатки и маску.

Ранее сообщалось, что на фоне резкого роста новых случаев COVID-19 в Москве столичный градоначальник Сергей Собянин принял решение сделать нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты. На всю страну эти меры не распространяются.