Москвичей призвали оставаться дома из-за сильного ветра

https://static.news.ru/photo/28ed0f30-ae6e-11eb-a190-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до конца дня. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

В связи с этим жителям столицы рекомендуют до 20:00 мск воздержаться от прогулок и оставаться дома. В случае пребывания на улице стоить избегать деревьев и шатких строений, а также не парковать вблизи них машины.

Из-за сильного ветра городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности.

Погодные условия уже нанесли незначительный ущерб некоторым зданиям на Профсоюзной и 15-й Парковой улицах, а также на Кутузовском проспекте.

По последним данным, два человека получили травмы в результате падения деревьев в Москве. Пострадавших госпитализировали.

К сожалению, из-за ураганного ветра уже пострадали два человека. Мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища, — говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни средиземноморский циклон принесёт в ряд российских регионов сильные осадки и ветер.