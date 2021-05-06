16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Москвичей призвали оставаться дома из-за сильного ветра

16:11, 06 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве до конца дня. Об этом говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

В связи с этим жителям столицы рекомендуют до 20:00 мск воздержаться от прогулок и оставаться дома. В случае пребывания на улице стоить избегать деревьев и шатких строений, а также не парковать вблизи них машины.

Из-за сильного ветра городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности.

Погодные условия уже нанесли незначительный ущерб некоторым зданиям на Профсоюзной и 15-й Парковой улицах, а также на Кутузовском проспекте.

По последним данным, два человека получили травмы в результате падения деревьев в Москве. Пострадавших госпитализировали.

К сожалению, из-за ураганного ветра уже пострадали два человека. Мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища, — говорится в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни средиземноморский циклон принесёт в ряд российских регионов сильные осадки и ветер.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео