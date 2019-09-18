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Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что детей, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства, нельзя крестить.

По его мнению, женщины, которые прибегают к ЭКО, ранее уже делали несколько абортов. Каждая женщина, которая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три–пять абортов, — считает священник. Кроме того, он...