Фото: Андрей Аркуша/Global Look Press

Московские власти призвали жителей города пользоваться общественным транспортом во Всемирный день без автомобиля (22 сентября).

Обращение размещено на официальном сайте столичной мэрии. Москвичей призвали «в этот день пересесть на общественный транспорт, велосипеды или прогуляться пешком».

Руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский отметил, что состояние атмосферы на 20% определяет здоровье людей, согласно экспертным оценкам. Таким образом, снижение вредных выбросов от личного автотранспорта имеет прямой эффект на благополучие населения.

В Москве День без автомобиля отмечается с 22 сентября 2008 года.

21 сентября в Москве закроют мотосезон ежегодным мотофестивалем, сообщал News.ru.

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