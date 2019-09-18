Московские власти призвали жителей города пользоваться общественным транспортом во Всемирный день без автомобиля (22 сентября).
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Руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский отметил, что состояние атмосферы на 20% определяет здоровье людей, согласно экспертным оценкам. Таким образом, снижение вредных выбросов от личного автотранспорта имеет прямой эффект на благополучие населения.
В Москве День без автомобиля отмечается с 22 сентября 2008 года.
21 сентября в Москве закроют мотосезон ежегодным мотофестивалем, сообщал News.ru.