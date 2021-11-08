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Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за сильного ветра

10:01, 08 ноября 2021
Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за сильного ветра Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Жителям Москвы рекомендовали быть более внимательными на улице из-за сильных порывов ветра. Также до конца дня временами в столице пройдёт дождь, в отдельных районах может выпасть от двух до четырёх миллиметров осадков. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Сегодня в столице местами ожидается сильный ветер с порывами до 14 м/с. Будьте внимательны на улице, — говорится в сообщении.

Температура воздуха днём составит шесть — восемь градусов тепла.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что уже во вторник, 9 ноября, в столице похолодает до нуля градусов днём, пройдёт дождь с мокрым снегом. Метеорологическая зима наступит в Москве с опозданием на пять суток, 15 ноября.

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