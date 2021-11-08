Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за сильного ветра

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Оперштабе заявили, что обнуление QR-кодов о вакцинации от коронавируса и о перенесённом заболевании вызвано программным сбоем. При этом восстановить прежние сроки действия кодов обязуются в течение дня. Об этом пишет URA.ru.

Официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. Скорее всего, это сбой системы «Госуслуг», — говорится в сообщении. Как только нормальная работа система будет восстановлена, сроки действия сертификатов...