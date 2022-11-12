Москвичей предупредили об ураганном ветре до полудня воскресенья МЧС: до полудня воскресенья в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду в ночь на 13 ноября. Непогода продолжится до полудня воскресенья, сообщил главк МЧС по столице. Наиболее опасный период начнется в 23:00 12 ноября. Из-за ураганного ветра в ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию, а также парковать машины подальше от деревьев, незакрепленных конструкций и билбордов.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 23:00 12 ноября до 12:00 13 ноября местами в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Пешеходам порекомендовано держаться подальше от рекламных щитов и не укрываться от ветра и дождя под деревьями.

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