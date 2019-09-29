https://static.news.ru/photo/76e5b8a0-721f-11e9-9dc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Футбольный матч между командами «Спартак» и «Оренбург» может внести коррективы в работу Московского метрополитена. Там заявили о возможных ограничениях входа и выхода на станциях около стадиона «Открытие Арена», где будет проходить матч.

В пресс-службе столичной подземки уточнили, что наиболее удобными для зрителей являются станции метро «Спартак» и «Тушинская».

По требованию полиции на станциях #мосметро , прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными. — Московское метро (@MetroOperativno) 29 septembrie 2019

Там также рекомендовали заранее приобретать обратный билет тем, у кого нет абонемента, а при необходимости оплачивать поездку банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.

Ранее News.ru писал, что пешеходный переход между станциями «Театральная» и «Площадь Революции» с выходом на улицу Никольскую может быть открыт до конца текущего года. К тому времени предполагается завершить его реконструкцию.