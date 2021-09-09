Москвичей предупредили об обвале полярного холода

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ждёт обвал полярного холода. Температура будет подниматься и к понедельнику, 13 сентября, достигнет 24 градусов, что является нормой для мая, но не для сентября, передаёт MK.RU.

Отмечается, что во вторник, 14 сентября, столбик термометров в столице опустится до 16 градусов — тот самый обвал полярного холода. Циклон принесёт в Москву нордический ветер, интенсивные ливни, а температура воздуха упадёт до 5–10 градусов ночью и 9–14 градусов днём, что уже ниже климатической нормы. Что же касается бабьего лета, то оно придёт в Москву в последней декаде сентября.

Тишковец также заметил, что первая декада сентября в Центральной России оказалась на 3,5 градуса холоднее нормы. Только 8 сентября термометры показали среднестатистическую температуру для этого периода.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столицу в ближайшее время снова придёт тепло. По её прогнозу, бабье лето начнётся уже в пятницу, 10 сентября, потеплеет до 20 градусов.