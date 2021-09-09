Москвичей предупредили об обвале полярного холода

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей ждёт обвал полярного холода. Температура будет подниматься и к понедельнику, 13 сентября, достигнет 24 градусов, что является нормой для мая, но не для сентября, передаёт MK.RU.
Отмечается, что во вторник, 14 сентября, столбик термометров в столице
Тишковец также заметил, что первая декада сентября в Центральной России оказалась на 3,5 градуса холоднее нормы. Только 8 сентября термометры показали среднестатистическую температуру для этого периода.
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столицу в ближайшее время снова придёт тепло. По её прогнозу, бабье лето начнётся уже в пятницу, 10 сентября, потеплеет до 20 градусов.