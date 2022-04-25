Москвичей предупредили об изменениях в работе метро из-за репетиции парада

Ряд станция метро в центре Москвы 25 апреля изменят режим работы в связи с репетиций парада Победы. Они будут работать только на вход и пересадку пассажиров, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Речь идёт о станциях «Александровский сад», «Боровицкая», «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Театральная» и «Библиотека имени Ленина». Последняя будет работать только на пересадку, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в параде Победы, который пройдёт 9 мая на Красной площади, будут участвовать 11 тысяч военнослужащих и свыше 200 единиц военной техники.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что состав участников парада определяется Минобороны России. На вопрос о том, будут ли присутствовать на мероприятии подразделения Луганской и Донецкой народных республик, он ответить затруднился. Пресс-секретарь президента также не смог сказать, будут ли приглашены на парад иностранные лидеры. Позднее стало известно, что парад Победы в Москве планирует посетить президент Палестины Махмуд Аббас.