https://static.news.ru/photo/391f2768-d7b4-11e9-9c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дождь начнётся в столице вечером 15 сентября и будет идти до середины понедельника, 16 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадки связаны с циклоном и целой серией фронтальных разделов.

Дождь будет вполне умеренным, заметным, — отметил синоптик.

Он добавил, что также ожидается усиление ветра до 17 м/с, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее синоптики предупредили, что на следующей неделе москвичей ждут первые ночные заморозки, холодный воздух из Арктики и дожди с мокрым снегом. Погода опередит календарь на 25 суток и станет соответствовать 15 октября.