Дождь начнётся в столице вечером 15 сентября и будет идти до середины понедельника, 16 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, осадки связаны с циклоном и целой серией фронтальных разделов.
Дождь будет вполне умеренным, заметным, — отметил синоптик.
Он добавил, что также ожидается усиление ветра до 17 м/с, передаёт
Как писал News.ru, ранее синоптики предупредили, что на следующей неделе москвичей ждут первые ночные заморозки, холодный воздух из Арктики и дожди с мокрым снегом. Погода опередит календарь на 25 суток и станет соответствовать 15 октября.