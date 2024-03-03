Москвичей предупредили о возвращении зимних морозов на следующей неделе Метеоролог Шувалов: на следующей неделе в Москве ожидается минусовая температура

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столбики термометров в Москве на следующей неделе опустятся до минусовых значений, в понедельник, 4 марта, и вторник, 5 марта, сохранится достаточно теплая температура, однако в среду, 6 марта, похолодает, таким прогнозом поделился с NEWS.ru руководитель центра «METEO» Александр Шувалов. Ночью температура воздуха составит минус 4–6 градусов, днем — минус 1–4 градуса. Следующая неделя будет преимущественно облачной.

На следующей неделе в столицу вернутся холода. 4 и 5 марта еще сохранится относительно теплая погода. Со среды москвичей ожидают осадки в виде дождя, а также понижение температуры, — сказал Шувалов.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что сильные морозы с 4 по 10 марта ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке. По его словам, в этих регионах ожидается малое количество осадков и «максимум холодов». Погоду в восточной части страны будет обуславливать мощнейший антициклон, добавил синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал на следующей неделе в Москве небольшие морозы. По его прогнозу, с 6 марта температура воздуха опустится до минус 10 градусов. При этом, согласно данным специалиста, начало месяца будет теплым. 3 марта ожидается от одного до пяти градусов тепла днем, а ночью похолодает до минус 4–9 градусов.