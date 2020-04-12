Москвичей предупредили о торгующих цифровыми пропусками жуликах

https://static.news.ru/photo/549b9f28-7c3a-11ea-bb14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Москвы, если не хотят быть обманутыми, не должны приобретать цифровые пропуска за деньги или с рук. Об этом заявил министр столичного правительства, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, пропуск выдаётся бесплатно. Чтобы стать его обладателем, надо лишь обратиться через mos.ru, отправив СМС или позвонив по единому номеру телефона. Об этом Немерюк рассказал в эфире программы «Соловьев Live».

Если кто-то предлагает что-то где-то купить, оформить, всё это бред, брехня, и на это не надо обращать внимание, — добавил чиновник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московский мэр Сергей Собянин сравнил сложность процедуры оформления пропуска для передвижения по городу в условиях карантина с покупкой в интернет-магазине. Выдача цифровых пропусков начнётся с понедельника, 13 апреля, а со среды они станут обязательными для пользования общественным транспортом и поездок на личном автомобиле.