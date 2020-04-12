Москвичей предупредили о торгующих цифровыми пропусками жуликах

Жители Москвы, если не хотят быть обманутыми, не должны приобретать цифровые пропуска за деньги или с рук. Об этом заявил министр столичного правительства, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, пропуск выдаётся бесплатно. Чтобы стать его обладателем, надо лишь обратиться через mos.ru, отправив СМС или позвонив по единому номеру телефона. Об этом Немерюк
Если кто-то предлагает что-то где-то купить, оформить, всё это бред, брехня, и на это не надо обращать внимание, — добавил чиновник.
Ранее NEWS.ru сообщал, что московский мэр Сергей Собянин сравнил сложность процедуры оформления пропуска для передвижения по городу в условиях карантина с покупкой в интернет-магазине. Выдача цифровых пропусков начнётся с понедельника, 13 апреля, а со среды они станут обязательными для пользования общественным транспортом и поездок на личном автомобиле.
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