https://static.news.ru/photo/496dc3cc-3439-11ea-a51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе на территории Москвы погодные условия приблизятся к рекордным показателям. Жителей и гостей столицы ожидает очередное повышение температуры.

Об этом журналистам в субботу, 11 января, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, в понедельник в Москве днём столбики термометра будут показывать от двух до четырех градусов тепла. Также в столице ожидаются осадки. Ночью 13 января — от минус одного до плюс одного градуса.

Ну совсем это не зимняя погода. Температура в течение недели приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения, — приводит ТАСС слова Вильфанда.

В течение недели, говорит метеоролог, существенных климатических изменений не ожидается. Температура будет в пределах «нулевой» отметки.

Ранее NEWS.ru писал, что аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев предупредил, что аномально тёплая погода, которая ожидается в январе во многих регионах России, будет способствовать распространению вирусов.