Москвичей предупредили о сложной погоде до конца недели Вильфанд: температура в Москве на этой неделе временно поднимется до нуля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве до конца недели ожидается «неоднородная погода», рассказал NEWS.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Сначала температура в столичном регионе резко поднимется и дойдет до нуля, а к концу недели вновь начнется существенное похолодание.

Так, в начале недели температура будет повышаться в связи с приближением циклона. Погода резко изменится — уже вечером 9 января пойдет снег, который будет продолжаться и в среду, 10 января.

В среду столбики термометров днем покажут минус 6–8 градусов днем, ночью — минус 8–10. Это теплее, чем в первые морозные дни 2024 года, но холоднее климатической нормы на четыре градуса, — пояснил Вильфанд.

По его словам, в четверг, 11 января, циклон «сядет» на Москву, в столичном регионе резко понизится атмосферное давление, усилится снегопад и ветер до 18 метров в секунду, в связи с чем прогнозируются метели, снежные заносы, а также гололедица. Температура воздуха ожидается в диапазоне минус 1–3 градуса днем, по области — от 0 до минус 5, добавил синоптик.

За три дня, с 9 по 11 января, высота снега в столичном регионе повысится минимум на 7–8 сантиметров. С уходом циклона на восток в Москву и область вновь начнется резкое понижение температуры. В пятницу, 12 января, столбики термометров опустятся до отметки 15–17 градусов мороза, по области — до −23. Днем будет минус 12–14, в Подмосковье — до 16 градусов ниже ноля. Температурный фон будет примерно на 10 градусов ниже нормы, — отметил Вильфанд.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что на этой неделе в Москве ожидаются резкие колебания атмосферного давления. По ее словам, это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей и обернуться для них головными и сердечными болями.