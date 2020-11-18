Москвичей предупредили о скором похолодании и снеге

https://static.news.ru/photo/fca6de2e-2984-11eb-9284-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снежный покров от двух до четырёх сантиметров образуется в столичном регионе в выходные, который растает не сразу, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По её словам, ближе к выходным в городе начнёт подмораживать — от 0 до 5 градусов мороза. Начиная с 20 ноября пойдёт снег и условий для его таяния не будет.

В ночь на субботу так же будет идти снег. Днём погода успокоится, а в ночь на воскресенье подморозит до минус 2 — минус 7 градусов, поэтому снег, который выпадет в пятницу и в субботу, ночью таять не будет, — рассказала она.

Синоптик уточнила, что днём в субботу, 21 ноября, столбики термометров не поднимутся выше нуля градусов, а во второй половине дня 22 ноября опять начнётся снег, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в МЧС предупредили, что с 19 по 21 ноября в Московской области ожидаются снегопад и метель.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ледяные дожди накроют Центральную Россию в течение ближайших двух суток. В ночь на 19 ноября они придут в столицу.