https://static.news.ru/photo/fe8e13ca-1bdd-11ea-823b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В среду, 11 декабря, на территории Москвы ожидается слабый ветер. Кроме того, к вечеру в городе на дорогах станет скользко. Об этом журналистам сообщила ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

Она сказала, что ветер в столице будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Уровень атмосферного давления поднимется до 752 миллиметров ртутного столба. Данные показатели превышают норму.

Столица 11 декабря окажется на пути холодного атмосферного фронта. Это означает, что в первой половине дня москвичей и гостей города ожидает облачная погода и кратковременные осадки.

А вот в послеполуденные часы погода начнёт постепенно улучшаться: к вечеру в облаках появятся прояснения, но температура при этом понизится до 0 — минус 2 градусов, — приводит слова Волосюк РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что после 11 декабря в Москву придёт холодный атмосферный фронт. Он принесёт с собой мокрый снег.