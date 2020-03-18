https://static.news.ru/photo/7dc6c21e-693a-11ea-b2f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильный ветер прогнозируется в Москве с вечера 18 марта. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В период с 19:00 часов 18 марта до 09:00 часов 19 марта в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 12-17 м/с, — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице и не укрываться под деревьями. Автолюбителям советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее NEWS.ru писал, что более 300 деревьев было повалено в столице штормовым ветром 13 марта. Перед стихией также не устояли две опоры освещения и пара слабо укреплённых конструкций.