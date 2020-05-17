Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье

Жителей Москвы призвали к осторожности из-за сильного ветра в воскресенье, 17 мая, и порекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев.
Горожанам следует быть осторожнее. Из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укреплённых конструкций, а также повреждение линий электропередачи, — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.
Там также посоветовали гражданам быть внимательными на дорогах и соблюдать социальную дистанцию.
Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.
Как ранее писал NEWS.ru, на территории Центральной части России в течение ближайших шести дней ожидается аномально холодная погода. Об этом в разговоре с журналистами сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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