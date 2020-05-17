Москвичей предупредили о сильном ветре в воскресенье

https://static.news.ru/photo/8463b330-981e-11ea-bf0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителей Москвы призвали к осторожности из-за сильного ветра в воскресенье, 17 мая, и порекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев.

Горожанам следует быть осторожнее. Из-за сильного ветра возможно падение деревьев и слабо укреплённых конструкций, а также повреждение линий электропередачи, — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Там также посоветовали гражданам быть внимательными на дорогах и соблюдать социальную дистанцию.

Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 15–20 метров в секунду.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Центральной части России в течение ближайших шести дней ожидается аномально холодная погода. Об этом в разговоре с журналистами сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.