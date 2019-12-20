Сильный туман ожидается в Москве ночью с 21 на 22 декабря, сообщили в главном управлении столичного МЧС.
Синоптики обещают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до 10 часов 22 декабря,
Пешеходам посоветовали надеть светоотражающие элементы, а водителям — снизить скорость и увеличить дистанцию.
Ранее NEWS.ru писал, что 2019 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Причём не только для России, но и в Северном полушарии в целом.
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