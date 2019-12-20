Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильный туман ожидается в Москве ночью с 21 на 22 декабря, сообщили в главном управлении столичного МЧС.

Синоптики обещают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до 10 часов 22 декабря, передаёт ТАСС. Видимость составит 100--500 метров.

Пешеходам посоветовали надеть светоотражающие элементы, а водителям — снизить скорость и увеличить дистанцию.

Ранее NEWS.ru писал, что 2019 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Причём не только для России, но и в Северном полушарии в целом.

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