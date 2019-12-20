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Сотрудники контролирующих ведомств выявили поставки мяса с трупным ядом и кишечной палочкой в детские сады и школы Тольятти. Всего в учреждения поступило больше 50 тонн испорченной продукции.

Товары не было сопроводительных документов, а также они имели признаки гниения и болезней, передают «Новости Тольятти». По предварительной версии, поставщики покупали разлагающееся мясо умерших животных в соседних сёлах и деревнях....