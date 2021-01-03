Москвичей предупредили о сильном снегопаде

https://static.news.ru/photo/ee59477c-4daa-11eb-8a38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный снегопад прогнозируется в Москве и Подмосковье вечером 3 января, сообщили в пресс-службе областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Может выпасть до 10% месячной нормы осадков, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе в период праздников действует оперативный штаб по зимнему содержанию дорог, все дорожные службы работают в усиленном режиме. Прошедшей ночью подмосковные дороги убирали свыше 880 единиц спецтехники. Снег убрали с более 8,2 тыс. км дорог. Все их также обработали противогололёдными материалами.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зимняя погода вернётся в Москву 4 января. С понедельника дневная температура будет достигать восьми градусов мороза, а ночная — до 10 градусов мороза.

Погода в 2020 году обновила рекорды по целому ряду показателей, рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс.Погода». Так, зима 2019–2020 года признана самой тёплой за всю историю метеонаблюдений в России. В Москве же впервые средняя температура воздуха в зимний период превышала ноль градусов.