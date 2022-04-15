Москвичей предупредили о сильном дожде в ночь на 16 апреля

В ночь с 15 на 16 апреля в Москве прольётся сильный дождь, а днём 16 апреля стоит ожидать понижения температуры и ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице. В ведомстве рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим, не совершать резких манёвров и не парковать автомобили под деревьями.

Ночью с 15 на 16 апреля в Москве местами ожидается сильный дождь. Днём 16 апреля умеренные осадки в виде мокрого снега, местами усиление ветра до 15 м/с, — указывается в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями в МЧС призвали пешеходов обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Также спасатели попросили не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что до середины следующей недели в российской столице будет преобладать облачность. По её словам, солнце вернётся в Москву только к выходным. На Пасху, 24 апреля, ожидается более солнечная погода и без осадков, отметила синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая ещё можно ожидать заморозки. По его словам, это характерно для российской столицы. В Москве уже чётко видна тенденция к весеннему потеплению, заметил метеоролог, однако это не исключает похолоданий.