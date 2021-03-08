Москвичей предупредили о резком повышении атмосферного давления

https://static.news.ru/photo/428664bc-8012-11eb-aab1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном регионе ожидается резкий скачок атмосферного давления. По прогнозам синоптиков, к утру 9 марта давление в Москве поднимется не менее чем на 15 мм ртутного столба за сутки.

Фактически давление вернётся к норме, поскольку ранее наблюдалось аналогично резкое падение. Вместе с тем и в течение первого рабочего дня после праздников рост давления продолжится.

Такая значительная амплитуда колебаний атмосферного давления негативно сказывается на самочувствии значительной группы метеозависимых людей, учитывая длинный и довольно тяжёлый зимний период, когда защитные и адаптационные механизмы организма почти на пределе, — пишет портал «Метеоновости».

Эксперты призывают людей, чувствительных к подобным переменам погоды, позаботиться о своём здоровье. Речь идёт, в частности, о пожилых людях, о лицах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими недугами.

Как ранее писал NEWS.ru, потепление должно вернуться в Центральную Россию 13–14 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.