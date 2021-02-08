Москвичей предупредили о рекордных снегопадах в конце недели

https://static.news.ru/photo/b86f087c-69de-11eb-abab-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильные морозы в столице сменятся рекордными снегопадами, которые ожидаются к концу недели.

По словам синоптиков, наступившая неделя будет богата катаклизмами из-за борьбы арктического антициклона и южного циклона.

В начале недели погоду в центральной России будет формировать область повышенного давления, с северными ветрами продолжится адвекция арктического воздуха. К концу рабочей недели южный циклон будет пытаться прорвать блокаду ледяного воздуха, — говорится в сообщении, опубликованном на портале «Метеоновости».

Так, ночью 9 февраля прогнозируется около 25 градусов мороза, днём — до 15 градусов, что ниже нормы на 10–11 градусов. Эти сутки станут самыми холодными с начала зимы. Однако солнце днём немного «скрасит» эффект от холода.

В пятницу, 12 февраля, на столицу обрушится настоящее зимнее ненастье со снегом, метелью и заносами на дорогах. Снегопад будет идти весь день — выпадет рекордное количество осадков.

Новый суточный рекорд по осадкам может значительно перекрыть существующий ранее, который составляет 7,3 мм и принадлежит 1973 году, — уточнили специалисты.

Кроме того, 13 февраля непогода не утихнет и снег продолжит идти.

Ранее NEWS.ru писал, что чтобы не замёрзнуть и не заболеть в 30-градусные морозы, которые надвигаются на Москву, врач посоветовал жителям города надевать одежду в четыре слоя. А также не забывать про защиту рук и шеи — причём лучше надевать варежки на перчатки.