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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

13:59, 23 октября 2021
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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На следующей неделе в столичном регионе заметно похолодает. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, понедельник, 25 октября, станет самым холодным днём в предстоящие 10 дней.

Днём температура воздуха в столице составит всего +2–4 градуса, а в области она опустится до 0. Ночью в Москве ожидается 1–3 градуса мороза, по области столбики термометров могут опуститься до −6 градусов.

Самый холодный день будет в течение ближайших десяти дней. Хотя облачно с прояснениями, но без осадков, и ветер успокоится. Будут прояснения, солнышко будет, — сказал синоптик.

Он отметил, что погода на следующей неделе будет переменчивой. Во вторник и среду температура может подняться до +5–7 и +6–8 градусов соответственно. В четверг возможно потепление до +13, а выходные вновь будут прохладными.

Ранее синоптики рассказали, что 23 октября в Москве будет ветреная и облачная с прояснениями погода. Возможен небольшой дождь. Температура составит 8–10 градусов тепла. По мнению главного специалиста столичного Метеобюро Татьяны Поздняковой, жителям Москвы до конца октября снега ожидать не стоит.

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