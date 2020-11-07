Москвичей предупредили о похолодании и гололедице

https://static.news.ru/photo/70d94988-21e4-11eb-8d37-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Понижение температуры до отрицательных значений и гололедица ожидаются в Москве в ночь на 9 ноября.

Ухудшение погоды начнётся 8 ноября с 21:00, столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Ночью и утром 9 ноября возможна гололедица.

Гололёд может затруднить движение транспорта, поэтому водителям нужно избегать резких перестроений и торможений. А жителям столицы необходимо быть внимательными, чтобы избежать травмирования.

Пешеходам рекомендуют подбирать обувь с нескользкой подошвой. Пожилым людям и тем, у кого есть заболевания опорно-двигательного аппарата, стоит использовать трость с резиновым наконечником, — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что с 9 ноября в столичном регионе произойдёт резкое похолодание. Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, текущие выходные станут последними тёплыми днями в году. Можно сказать, что приходят первые заморозки, ведь в октябре в Москве температура не понижалась до отрицательных значений, пояснила специалист.