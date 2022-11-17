Москвичей предупредили о «новогодней» погоде 18 ноября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Погода в Москве в пятницу, 18 ноября, будет соответствовать показателям 1 января. Ночью столбик термометра опустится до 5–10 градусов мороза, днем — до двух — семи ниже нуля, передает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Метеоролог сообщил, что высота снежного покрова в столице достигает 8–11 см. И в ближайшие дни температура в столице будет «вполне зимней».

Завтра она будет соответствовать показателям, которые бывают в новогоднюю ночь <...>. Ночные температуры ожидаются: пять — семь градусов мороза, по области — до 10 градусов. Днем максимальные температуры — минус четыре — шесть градусов, по области — от минус двух до минус семи градусов, — уточнил синоптик.

Жителей Московского региона ожидает небольшой, но продолжительный снегопад. Снег будет мести с ночи пятницы до первой половины дня субботы, 19 ноября.

В пятницу в связи с усилением ветра будет также метель и снежные заносы. Высота снега увеличится на 6–8 см к воскресенью, — добавил Вильфанд.

Температура в ночь на субботу, 19 ноября, опустится до пяти — семи градусов мороза, по области она составит до девяти градусов ниже нуля, днем — 3–4 градуса мороза.

Ранее Роман Вильфанд предупредил москвичей о значительном понижении температуры к концу недели. В ночь на воскресенье, 20 ноября, ожидается от минус 9 до минус 14 градусов, что сопоставимо с январскими показателями.