Москвичей предупредили о ночных грозах и затяжных осадках Синоптик Шувалов предупредил москвичей о надвигающейся грозе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность гроз в Москве и области в ночь на пятницу, 17 мая, составляет 50–70%, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в столице может выпасть до 10% месячной нормы осадков. Полностью прекратятся дожди к вечеру, добавил метеоролог.

В Московской области будет проходить холодный фронт сегодня ночью, в связи с чем в столице ожидается гроза с вероятностью 50–70%. Я бы не стал говорить, что грозы пройдут повсеместно, но за ночь может выпасть до 10% от месячной нормы осадков. Обычно вместе с грозой прогнозируются сильные порывы ветра. По моему мнению, шквалов в этот раз не будет. Фронт пройдет и завтра днем, 17 мая. Его «остатки» затронут только южную половину Московской области, окончательно дожди прекратятся к концу дня. Температура воздуха из-за грозы может понизиться на два-три градуса, — рассказал Шувалов.

Ранее Шувалов сообщил, что магнитная и солнечная активности, например вспышки, не сильно влияют на погоду. По его словам, маловероятно, что после магнитной бури на Землю обрушится аномальная жара.

До этого Центр погоды «Фобос» предупредил жителей Москвы, что в городе возможна еще одна волна холода на следующей неделе. При этом температура не опустится ниже нуля, пояснили синоптики. Тем не менее в центре считают, что период заморозков в столичном регионе можно считать завершенным.